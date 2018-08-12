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الأرصاد: غدا طقس معتدل على المدن الساحلية.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأحد، 12 أغسطس 2018 10:32 ص
الأرصاد: غدا طقس معتدل على المدن الساحلية.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة درجات الحرارة
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجة البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على  جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين بالقاهرة العظمى 36  والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 27 ، ومطروح العظمى 31 والصغرى 26 درجة.
 
 

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