الأردن تلقى القبض على 5 إرهابيين فى مداهمات بمحافظة البلقاء

عمان /أ ش أ/

أعلنت وزير الدّولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، عن ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم فى عملية المداهمة التى نفذتها أجهزة الأمن الأردنية فى موقع خليّة إرهابيّة فى مدينة السلط بمحافظة البلقاء (تبعد حوالى 10 كيلومترات غرب العاصمة عمّان)، إلى 5 إرهابيين.

وقالت غنيمات - فى بيان صادر فجر اليوم الأحد - إن العملية لا تزال العملية مستمرّة وبخطوات مدروسة للتأكد من عدم وجود مدنيين مهددين من قبل المشتبه بهم، لافتة إلى أنه فى هذه الأثناء تحرّكت آليّات الدفاع المدنى المتخصّصة لتقصّى الوضع داخل المبنى وفحص الانقاض.

وأضافت أنّ المرحلة الثانية من عمليّة المداهمة أسفرت حتى اللحظة عن إنقاذ أحد رجال الأجهزة الأمنيّة وهو على قيد الحياة وحالته العامّة حرجه.