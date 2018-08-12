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الأحد، 12 أغسطس 2018 11:21 م
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الآلاف يحتجون فى رومانيا للمطالبة باستقالة الحكومة

الأحد، 12 أغسطس 2018 11:15 م
الآلاف يحتجون فى رومانيا للمطالبة باستقالة الحكومة مظاهرات فى رومانيا
بوخارست (رويترز)
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احتشد آلاف الرومانيين لليوم الثالث على التوالى اليوم الأحد، للتظاهر ضد حكومة الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى احتجاجات مناهضة للفساد مطالبين رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا بالاستقالة.

واتسمت الاحتجاجات فى بوخارست وعدة مدن كبرى أخرى بالسلمية على النقيض من أول ليلة من المظاهرات التى اندلعت يوم الجمعة عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه لتفريق تجمع ضخم بوسط بوخارست حيث احتاج مئات الأشخاص للعلاج.

وتجمع نحو 15 ألف شخص أمام مقر الحكومة بالعاصمة اليوم الأحد وهم يطلقون صفارات الاحتجاج ويرددون هتافات تندد بالفساد وتطالب باستقالة الحكومة. وهتف المتظاهرون قائلين "لصوص.. لصوص" وهم يلوحون بأعلام رومانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى والاتحاد الأوروبي.

وتكررت التجمعات السلمية منذ تولى الحزب الاشتراكى الديمقراطى السلطة أوائل عام 2017 وحاول عدم تجريم العديد من تهم الفساد.

وفى وقت سابق من العام نجح مشرعو الحزب الحاكم فى إدخال تغييرات على القانون الجنائى عبر البرلمان مما أثار قلق المفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية الأمريكية. وتواجه هذه التغييرات طعونا قانونية فى المحكمة الدستورية.

 

 


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