افتتاح مدرسة بدراو ضمن مشروع مدارس مصر الخير المجتمعية

أسوان ندى سليم

افتتح ناجح مصطفى معاون محافظ أسوان للقطاع الجنوبى، والدكتور أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير بأسوان، مدرسة النيل الإبتدائية للتعليم المجتمعى بمركز دراو، ضمن مشروع مدارس مصر الخير المجتمعية المدعمة من المؤسسة ، حيث تقع على مساحة 350 م2 و تستوعب 3 فصول دراسية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير بأسوان، خلال افتتاح المدرسة اليوم الاحد، أنه سيتم توفير المستلزمات التعليمية وأيضاً تنفيذ الأنشطة الصيفية والتربوية والفنية، مشيراً إلى أن إنشاء المدرسة يهدف إلى منع ظاهرة التسرب من التعليم مع رفع المستوى المعيشى لأسر الطلاب حيث ستقوم مؤسسة مصر الخير بتنفيذ مشاريع متناهية الصغر لهم من أجل رفع المستوى المعيشى للمجتمع المحيط بالمدرسة.