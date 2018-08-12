استمرار نزوح ألاف السكان من كاليفورنيا بسبب الحرائق الهائلة

واشنطن (أ ش أ)

أكد رجال الإطفاء استمرارهم فى بذل كل الجهود للسيطرة على الحرائق بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتى أجبرت الآلاف على إخلاء منازلهم بعد أن التهمت النيران مساحات شاسعة من الغابات.

وقال رجال الإنقاذ، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة"الأمريكية الأحد، أن بعض المواطنين يلجأون إلى مخيمات الصليب الأحمر الأمريكى والبعض الأخر يلجأ إلى الفنادق المحلية .

من جانبه، قال مدير مخيم الصليب الأحمر كين ريفير، "نحن جاهزون دائما، فلدينا تدريبات على الاستعداد السريع فى ظروف الطوارىء ، كما نتلقى تدريبات طوال العام لمواجهة هذه الأحداث".

وأضاف أن السلطات استنفرت ما لديها من طاقات محلية وفيدرالية لمواجهة الحرائق ، حيث يعمل أكثر من 800 شخص دون توقف من أجل السيطرة على حريق بحيرة الإيسنور بجنوب كاليفورنيا.

وأشار إلى أن هناك 12 طائرة كبيرة لرش المواد التى تسهل اطفاء الحرائق من الجو ، كما أن هناك 12 طائرة مروحية لإنقاذ المتضررين ، و700 عنصر فى المنطقة لمواجهة تلك الحرائق .