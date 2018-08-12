ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مستودع الأسلحة فى سوريا لـ 39 قتيلا

أ ف ب

ارتفعت حصيلة انفجار مستودع الأسلحة فى شمال غرب سوريا إلى 39 قتيلا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وكانت الحصيلة الأولية، مقتل 12 شخصا على الأقل، فجر الأحد، فى انفجار مستودع أسلحة لم تحدد أسبابه فى بلدة قرب الحدود التركية فى محافظة إدلب فى شمال غرب سوريا، وفق المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن "وقع الإنفجار فى مستودع أسلحة في أحد المبانى السكنية في بلدة سرمدا" فى ريف إدلب الشمالى قرب الحدود التركية، مشيرا إلى أن أسباب الانفجار "غير واضحة حتى الآن".