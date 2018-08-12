video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مستودع الأسلحة فى سوريا لـ 39 قتيلا

الأحد، 12 أغسطس 2018 03:10 م
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مستودع الأسلحة فى سوريا لـ 39 قتيلا مستودع الأسلحة بسوريا
أ ف ب
إضافة تعليق

ارتفعت حصيلة انفجار مستودع الأسلحة فى شمال غرب سوريا إلى 39 قتيلا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وكانت الحصيلة الأولية، مقتل 12 شخصا على الأقل، فجر الأحد، فى انفجار مستودع أسلحة لم تحدد أسبابه فى بلدة قرب الحدود التركية فى محافظة إدلب فى شمال غرب سوريا، وفق المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن "وقع الإنفجار فى مستودع أسلحة في أحد المبانى السكنية في بلدة سرمدا" فى ريف إدلب الشمالى قرب الحدود التركية، مشيرا إلى أن أسباب الانفجار "غير واضحة حتى الآن".

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"إبليس تركيا" يُشكل ميليشيات جديدة ضد سوريا بالتنسيق مع الفصائل المسلحة

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مستودع الأسلحة فى سوريا لـ 39 قتيلا

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العالم

اخبار العرب

سوريا اليوم

انفجار مستودع الأسلحة




لا تفوتك
فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة