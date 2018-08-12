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إيداع المتهمين باغتصاب طفل البامبرز القفص.. والمحكمة تستمع لأقوال الطبيبة الشرعية

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:03 م
إيداع المتهمين باغتصاب طفل البامبرز القفص.. والمحكمة تستمع لأقوال الطبيبة الشرعية قضية طفل البامبرز
كتب عبد الله محمود
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وصل منذ قليل، المتهمون فى القضية المعروفة باسم "اغتصاب طفل البامبرز" بالمطرية، وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تم إيداعهم قفص الاتهام استعدادا لبدء نظر الجلسة الثالثة من محاكمتهم.

 

استمعت الدائرة السادسة برئاسة المستشار خليل عمرو، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، منذ قليل، إلى أقوال الطبيبة الشرعية، فى واقعة اغتصاب الطفل حمزة المعروفة باسم قضية " طفل البامبرز".

 

وأكدت الطبيبة فى أقوالها، أنه تبين لها من خلال توقيع الكشف الطبى للطفل حمزة، أن ما حدث للطفل هو نتيجة إيلاج كامل لذكر بالغ.

 

ووجه دفاع المتهمين سؤال للطبيبة الشرعية، حول ارتخاء عصب عضلة الشرج نتيجة الإيلاج أم الاحتكاك، وأجابته الطبيبة أن ارتخاء عضلة الشرج ينتج عن تكرار الايلاج بعضلة الشرج.

 

وكان المتهمون قد قاموا فى رمضان قبل الماضى باستدراج الطفل حمزة، بحجة اللهو معه، وقاموا بالاعتداء عليه جنسيا، ثم إلقائه من سطح عقار المتهم الأول، مما أدى إلى حدوث إصابات بالغة بالطفل بكسر قاع الجمجمة وإصابته بمضاعفات عقلية وعاهة مستديمة.

 

تم إلقاء القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، التى أمرت بإحالة المتهمين عقب انتهاء التحقيق معهم لمحكمة الجنايات.

 

 


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