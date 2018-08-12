إقلاع 10 رحلات لمصر للطيران لنقل 1730 حاجا للأراضى المقدسة

كتب احمد مصطفي- رحاب نبيل

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، إقلاع 10 رحلات جوية لشركة مصر للطيران متجهة إلى المملكة العربية السعودية، على متنها 1730 حاجا لأداء مناسك الحج.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، أن الصالة الموسمية بالمطار والمخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران، استقبلت 1730 حاجا منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، حيث تم إنهاء إجراءات سفرهم على متن 10 رحلات جوية متجهة إلى مطارى جده والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت المصادر، إنه من المقرر أن تنظم الشركة اليوم، 21 رحلة جوية بمعدل 13 رحلة جوية إلى جده، و9 رحلات إلى المدنية المنورة، لسفر 4 آلاف و300 حاجا من حجاج قرعة القاهرة وكفر الشيخ، وتضامن المنيا وشمال وجنوب سيناء والقليوبية وكفر الشيخ، وجمعية المحاربين القدامى وبعثة الشئون المعنوية، وحجاج السياحة، وترانزيت لندن وميلانو وروما وكانو وابوچا وتورنتو ودار السلام، بالإضافة إلى رحلات العمل.