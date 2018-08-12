إحالة 19 طبيبا وإداريا للتحقيق ولجنة تكشف نقص الأدوبة وتعطل الأجهزة بدسوق

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، إحالة 19 طبيب وممرض وإدارى للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالمركز الطبى بدسوق.

جاء ذلك عقب تقرير تلقاه الحشاش من إدارة التفتيش والمتابعة عقب متابعتها للمركز الطبى بدسوق، للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء والإدارى وحالة الانضباط بالمؤسسات التنفيذية بمركز ومدينة دسوق والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تبين للجنة إدارة التفتيش والمتابعة نقص فى عدد العمال بالمركز، وتعطل وحدتى الأسنان بالمركز منذ عدة شهور وتم إبلاغ الإدارة الصحية عدة مرات، ولم يتخذ أى إجراء، كما نفذت بعض المستلزمات كالقفازات والمخدر الموضعى وتم مخاطبة الإدارة الصحية عدة مرات لم يتخذ أى إجراء، وتعطل 2 سونار خاص بالحوامل وتنظيم الأسرة وتم مخاطبة الإدارة الصحية ولم يتم الإصلاح وسبت عدم تعديل البند المالى لقسم الصيانة، وتعطل جهاز الاتوكلاف والميزانين الموجودين بالمركز وتم رفع الأمر للإدارة الصحية، ولم يتم الإصلاح حتى تاريخه ومرفق صور المذكرات التى تم إرسالها للإدارة الصحية، وبناء على قرر رئيس المدينة سرعة مخاطبة السكرتير العام وغرفة العمليات ووكيل وزارة الصحة لسرعة اتخاذ اللازم