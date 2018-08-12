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أمير الكويت يعزى العاهل الأردنى فى ضحايا التفجير الإرهابى بغرب عمان

الأحد، 12 أغسطس 2018 07:21 ص
أمير الكويت يعزى العاهل الأردنى فى ضحايا التفجير الإرهابى بغرب عمان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت
الكويت أ ش أ
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بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، السبت، برقية عزاء إلى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته فى ضحايا التفجير الإرهابى الذى استهدف دورية أمنية بمنطقة الفحيص غرب العاصمة عمان؛ والذى أسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة ستة آخرين.

وأكد أمير الكويت - خلال برقية العزاء - استنكار بلاده وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامى الذى استهدف أرواح الأبرياء الأمنين فى محاولة لزعزعة أمن واستقرار البلد الشقيق.. مشددا على موقف الكويت الرافض لهذا العمل الآثم الذى يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الإنسانية، وتأييدها لكافة الإجراءات التى تتخذها الأردن، لمواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهيد هذا العمل الإرهابى بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء.

كما بعث ولى العهد الكويتى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء مماثلتين، إلى عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني.

 


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