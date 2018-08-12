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أمن القليوبية يكثف جهودة لكشف غموض تغيب ربة منزل

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:19 م
أمن القليوبية يكثف جهودة لكشف غموض تغيب ربة منزل اللواء رضا طبلية - مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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تكثف مباحث القليوبية جهودها للعثور على ربة منزل متغيبة عن منزلها، من قرية الكوم الأحمر دائرة مركز شبين القناطر، من منتصف الشهر الماضى، وحتى الآن، وحررت أسرتها محضر بمركز شرطة شبين القناطر حمل رقم 6230 إدارى مركز شبين.

تلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بلاغاً يفيد بتغيب ربة منزل تدعى نبوية كيلانى السيد 30 عاما عن منزلها بقرية الكوم الأحمر.

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، وتوصلت التحريات إلى أن المتغيبة متزوجة ولديها طفلين، وإنها خرجت من منزلها يوم 12 يوليو الماضى لشراء مستلزمات المنزل، ولكنها لم تعود مرة أخرى حتى الآن.

وقامت الأسرة بالبحث عنها لدى الأقارب والجيران، ولم يتم العثور عليها، وحررت محضر بمركز شرطة شبين القناطر.

 

 

 


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