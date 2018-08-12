أمن الجيزة يواصل تطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة

كتب بهجت أبو ضيف

كثفت مديرية أمن الجيزة، حملاتها الموسعة لتطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة، وضبط الخارجين عن القانون، حيث تمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط 28 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص، وتنفيذ 215 حكما قضائيا.

كما أسفرت الحملة، عن ضبط 57 قضية تموينية، احتوت على كميات من اللحوم والدواجن المجمدة مجهولة المصدر، وضبط عدد من البائعين لحيازتهم اسطوانات غاز ومواد غذائية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى إغلاق منشآت غير مرخصة.

واستهدفت الحملة قطاعي شمال وجنوب الجيزة، والشيخ زايد، ومدينة 6 أكتوبر، والمنطقة الأثرية بالهرم، وبولاق الدكرور، حيث تم إزالة 635 مخالفة تعدي واشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.