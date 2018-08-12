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أمريكا تعيد للفلبين أجراس كنيسة تعود للحقبة الاستعمارية

الأحد، 12 أغسطس 2018 07:29 ص
أمريكا تعيد للفلبين أجراس كنيسة تعود للحقبة الاستعمارية أجراس كنيسة _ صورة أرشيفية
مانيلا (رويترز)
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تعيد الولايات المتحدة إلى الفلبين أجراس كنيسة، استولى عليها جنود أمريكيون كتذكار خلال حرب بين البلدين قبل أكثر من قرن ملبية طلب مانيلا بعد ضغط دبلوماسى استمر سنوات.

وقالت السفارة الأمريكية فى مانيلا فى بيان السبت، إن وزير الدفاع جيم ماتيس أخطر الكونجرس باعتزام وزارته إعادة أجراس كنيسة بالانجيجا للفلبين فى موعد لم يتم تحديده بعد.

وعلى الرغم من العلاقات الوثيقة والتحالف العسكرى القوى منذ عقود بين البلدين فإن رفض الولايات المتحدة إعادة هذه الأجراس كان نقطة خلاف منذ فترة طويلة وأثارها بقوة الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتي.

وقتلت القوات الأمريكية عام 1901 آلاف الفلبينيين من بينهم نساء وأطفال فى بلدة بالانجيجا بوسط الفلبين ردا على قتل متمردين 48 جنديا أمريكيا خلال الحرب بين البلدين.

واستولت القوات الأمريكية على أجراس كنيسة البلدة. واثنان من هذه الأجراس موجودان فى قاعدة وارين الجوية بولاية وايومنج فى حين أن الثالث جزء من أحد المتاحف.

 

 


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