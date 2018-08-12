أكبر مدينة ألعاب لاستضافة الفعاليات الدولية على مساحة 500 فدان بأسوان

أسوان ندى سليم

أكد هاني رشدي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، أنه تم تخصيص قطعة أرض على مساحة 500 فدان، لإقامة أول مدينة إفريقية متكاملة للألعاب والأنشطة الرياضية بمحافظة أسوان.

وأوضح أنه جارى التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان، لوضع مخطط زمنى لأعمال الإنشاءات لتنفيذها ضمن خطة العام المالى الجديد.

وأضاف وكيل الوزارة لـ "اليوم السابع"، أن المدينة الرياضية بأسوان الجديدة تعد أكبر مدينة رياضية بمصر، وستضم كافة الأنشطة الرياضية من ملاعب كرة قدم وملاعب مكشوفة وحمامات سباحة على أعلى مستوى، موضحا أنها تصبح مؤهلة لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية والثقافية الإفريقية والدولية، على أن يتم استثمار ذلك العائد فى الإرتقاء بالأنشطة الرياضية المختلفة.