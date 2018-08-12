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أسعار النفط اليوم الأحد 12-8-2018 برنت يسجل 72.27 دولار للبرميل

الأحد، 12 أغسطس 2018 10:09 م
أسعار النفط اليوم الأحد 12-8-2018 برنت يسجل 72.27 دولار للبرميل النفط - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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واصلت أسعار النفط اليوم الأحد  12-8-2018 ، استقرارها  حيث سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 72.27 دولار للبرميل، فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى نحو 66.91 دولار للبرميل.

ويتجه برنت للانخفاض نحو 2% على مدار الأسبوع فى حين يبدو الخام الأمريكى الخفيف بصدد خسارة حوالى 3%.

الهند تخطط لزيادة استخدام الوقود

قال رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى أمس الجمعة إن بلاده تهدف إلى زيادة استخدام الوقود الحيوى لخفض فاتورة وارداتها النفطية بقيمة 120 مليار روبية (1.74 مليار دولار) بحلول 2022 وتقليص انبعاثات الكربون.

الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط فى العالم وتستورد نحو 80 %من احتياجاتها النفطية، لكنها تبنى تدريجيا قدرات لزيادة إنتاجها من الوقود الحيوى.

وقال مودى إن الهند تخطط لتشييد 12 مصفاة للوقود الحيوى بتكلفة 100 مليار روبية لإنتاج الوقود من مواد مثل مخلفات المحاصيل والنفايات الصلبة للمدن.

وقال خلال مناسبة بنيودلهى ”الوقود الحيوى يمكن أن يساعد فى خفض الاعتماد على استيراد النفط الخام. يمكن أن يساهم فى بيئة أنظف وتوليد مزيد من الدخل للمزارعين والعاملين فى المناطق الريفية“.

وأضاف أن بناء مصافى الوقود الحيوى سيوفر 150 ألف فرصة عمل جديدة، لكنه لم يفصح عن الإطار الزمنى لبنائها وتشغيلها.

 


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أسعار النفط

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