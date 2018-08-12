أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 12 - 8 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 12-8-2018.

إيقاف تداول 7 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العبور للاستثمار العقارى، الكابلات الكهربائية المصرية، الأهرام للطباعة والتغليف، بالم هيلز للتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المصرية لصناعة النشا والحلوكوز، الإسكندرية للخدمات الطبية.

البورصة تخسر 8.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات المصرية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 877.398 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 166 مليون ورقة مالية بقيمة 428 مليون جنيه عبر تنفيذ 17.1 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.38% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 5.44%، والعرب على 6.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 76.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 23.51%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 31.3 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب، والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 15.8 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه 1.9مليون جنيه، 19 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 15738 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2605 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 15602 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.43% عند مستوى 750 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1939 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 99 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 7.83 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.82%

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 0.95 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.74%

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات ىبسعر إغلاق 29.10 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.40%

- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر إغلاق 15.44 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.25%

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بسعر إغلاق 28.11 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.11%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو-2 بسعر إغلاق 0.17 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15%

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.06 دولار بنسبة تراجع بلغت 14.29%

- حق الاكتتاب لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى-1 بسعر إغلاق 0.61 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.29%

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبى الجديد بسعر إغلاق 20.75 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.47%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.35 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.73%