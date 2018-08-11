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BeIN Sports تتعاطف مع أردوغان وتذيع مباريات الدورى التركى سعر الدولار القديم

السبت، 11 أغسطس 2018 07:37 م
BeIN Sports تتعاطف مع أردوغان وتذيع مباريات الدورى التركى سعر الدولار القديم قنوات بى ان سبورت القطرية
كتب - محمود محيى
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كشفت تقارير إعلامية تركية، أن مجموعة قنوات "بى إن سبورت" BeIN Sports القطرية التى حصلت على حقوق إذاعة ونقل مباريات الدورى التركى الممتاز لكرة القدم مقابل 500 مليون دولار أمريكى فى العام، ستقوم بسداد قيمة تعاقدها مع اتحاد الكرة التركى بسعر صرف الدولار فى ذلك الوقت (2016) وليس سعر الصرف الحالي.

وكانت مجموعة قنوات "بى إن سبورت" القطرية وقعت عقدًا مع اتحاد الكرة التركى لنقل وإذاعة مباريات دورى كرة القدم الممتاز التركى فى عام 2016، مقابل 500 مليون دولار أمريكى حسب سعر الصرف فى وقت التوقيع على العقد، عندما كان سعر صرف الدولار الأمريكى يعادل 3.26 ليرة تركية، بينما وصل سعر الدولار الآن 7 ليرة تركية.

ونقلت صحف تركية تعليق اتحاد كرة القدم التركى على الاتفاق، قائلًا: "إن المستثمرين القطريين الذين يتمتعون بعلاقات جيدة مع تركيا، حصلوا على حقوق بث مباريات الدورى التركى الممتاز بسعر مرتفع برجاء من أردوغان".

كذلك أجرى ناصر الخليفى، رئيس القناة لقاءً مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قبيل التوقيع على العقد.

من جانبه قدَّم نائب حزب الشعب الجمهورية المعارض باريش ياركاداش استجوابا إلى البرلمان للتحقيق فى الأمر.

وشهدت الليرة التركية تراجعًا غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث فقدت نحو 20% من قيمتها أمام العملة الخضراء، عقب خطاب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وتغريدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن تركيا.

ويعود سبب الأزمة الأخيرة بين تركيا وأمريكا، إلى استمرار احتجاز تركيا للقس الأمريكى أندرو برونسون، وكان ترامب هدد تركيا بعقوبات مالية إذا لم تفرج عنه.

وبدأت العقوبات الأمريكية على تركيا بتجميد أصول مالية لوزيرين تركيين فى أمريكيا وفرض حظر سفر عليهما، كما جمد الكونجرس تسليم مقاتلات متطورة إلى تركيا.

 

 


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