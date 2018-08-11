8 سيارات و3 شقق سكنية.. تعرف على تفاصيل رشوة محافظ المنوفية السابق

كتب سليم على

أعلن ممثل النيابة العامة عن تفاصيل الرشوة التى تلاقها محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبدالباقى، فى قضية رشوة محافظ المنوفية.

وقال ممثل النيابة، إن المتهم هشام عبدالباسط حصل على رشوة تقدر بـ27 مليونا و450 ألف جنيه مقابل إسناد أعمال إلى شركات بعينها.

واضاف ممثل النيابة، أن المتهم حصل على 8 عربيات مرسيدس وجيب و3 شقق سكنية، كما تم تحويل جزء من مبلغ الرشوة إلى حساب زوجته العرفية.

وتابع ممثل النيابة أن هشام كان يتاجر بمنصبه وكأننا وصلنا لآخر الزمان والتجارة بالوظيفة العامة خيانة وجريمة ترفضها النفس البشرية قبل أن تجرمها الأديان.

وأضاف ممثل النيابة نفخر بما قامت به الجهات الرقابية والقضائية فى ملاحقة هؤلاء الفاسدين .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم.

كانت تحقيقات النيابة العامة، قد كشفت قيام المتهمين هشام عبد الباسط، وعاصم أحمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة «إيه أي أكتيف» لتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سعيد أحمد مالك مركز «أونا سيس» لخدمة السيارات، قاموا في خلال الفترة من فبراير 2017 حتى 14 يناير 2018، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا محافظ المنوفية، طلب وأخذ لنفسه، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 27 مليونا و485 ألف جنيه، حصل عليهم بواسطة المتهم الثالث، مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد عدد من المنشآت التابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم الثاني، وقبولها كمقاول من باطن الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات وعدم الاعتراض عليها، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة من تلك الأعمال، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.