video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

8 سيارات و3 شقق سكنية.. تعرف على تفاصيل رشوة محافظ المنوفية السابق

السبت، 11 أغسطس 2018 01:48 م
8 سيارات و3 شقق سكنية.. تعرف على تفاصيل رشوة محافظ المنوفية السابق محاكمة محافظ المنوفية فى قضية رشوة-أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق
أعلن ممثل النيابة العامة عن تفاصيل الرشوة التى تلاقها محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبدالباقى،  فى قضية رشوة محافظ المنوفية.
 
وقال ممثل النيابة، إن المتهم هشام عبدالباسط حصل على رشوة تقدر بـ27 مليونا و450 ألف جنيه مقابل إسناد أعمال إلى شركات بعينها.
 
واضاف ممثل النيابة، أن المتهم حصل على 8 عربيات مرسيدس وجيب و3 شقق سكنية، كما تم تحويل جزء من مبلغ الرشوة إلى حساب زوجته العرفية.
 
وتابع ممثل النيابة أن هشام كان يتاجر بمنصبه وكأننا وصلنا لآخر الزمان والتجارة بالوظيفة العامة خيانة وجريمة ترفضها النفس البشرية قبل أن تجرمها الأديان.
 
وأضاف ممثل النيابة نفخر بما قامت به الجهات الرقابية والقضائية فى ملاحقة هؤلاء الفاسدين .
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم.
 
كانت تحقيقات النيابة العامة، قد كشفت قيام المتهمين هشام عبد الباسط، وعاصم أحمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة «إيه أي أكتيف» لتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سعيد أحمد مالك مركز «أونا سيس» لخدمة السيارات، قاموا في خلال الفترة من فبراير 2017 حتى 14 يناير 2018، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا محافظ المنوفية، طلب وأخذ لنفسه، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 27 مليونا و485 ألف جنيه، حصل عليهم بواسطة المتهم الثالث، مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد عدد من المنشآت التابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم الثاني، وقبولها كمقاول من باطن الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات وعدم الاعتراض عليها، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة من تلك الأعمال، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المتهمون برشوة محافظ المنوفية يتمسكون باعترافاتهم أمام "الجنايات"

النيابة بقضية رشوة محافظ المنوفية توجه للمتهم "خيانة الأمانة"

فيديو.. شاهد الإثبات بـ"رشوة محافظ المنوفية": علاقة المتهمين بدأت مع الرشوة

شاهد الإثبات بـ"رشوة محافظ المنوفية": رصدنا تلقى المتهم 27 مليون جنيه رشوة

فيديو.. اعتراف رجال أعمال بتقديم رشوة لمحافظ المنوفية السابق أمام المحكمة

عقوبة الرشوة

محافظ المنوفيه السابق

قضية رشوة محافظ المنوفية

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

ضربة بداية الفراعنة بدوريات أوروبا بالموسم الجديد.. رمضان صبحى يبدأ مشواره مع هدرسفيلد أمام تشيلسى بالبريميرليج.. تريزيجيه يستهل موسمه الثانى مع قاسم باشا.. ومواجهة مصرية بين المحمدى وسام مرسى فى مظاليم إنجلترا

ضربة بداية الفراعنة بدوريات أوروبا بالموسم الجديد.. رمضان صبحى يبدأ مشواره مع هدرسفيلد أمام تشيلسى بالبريميرليج.. تريزيجيه يستهل موسمه الثانى مع قاسم باشا.. ومواجهة مصرية بين المحمدى وسام مرسى فى مظاليم إنجلترا

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة