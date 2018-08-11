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50 بحثا فى الكيمياء والنانو تكنولوجى بمؤتمر الصيدلة الدولى بجامعة المنوفية

السبت، 11 أغسطس 2018 05:46 م
50 بحثا فى الكيمياء والنانو تكنولوجى بمؤتمر الصيدلة الدولى بجامعة المنوفية جامعة المنوفية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تضمنت أولى فاعليات مؤتمر الصيدلة الدولى الأول الذى تستضيفه جامعة المنوفية، حول صناعة الدواء والشكل الصيدلى بالمنوفية 12 جلسة علمية لعدد من العلماء والخبراء والباحثين بمصر والعالم، وذلك لأكثر من 50 بحثــًا حول النانو تكنولوجى والكيمياء التحليلية والحيوية والمستحدث فى صناعة الأدوية المضادة للإلتهاب. 
 
وأشار الدكتور هيثم أحمد مقرر المؤتمر إلى الأبحاث التى يقوم المحاضرون بإلقائها اليوم السبت، والتى تضمنت بحثا عن النانو تكنولوجى للدكتور إبراهيم الشربينى الأستاذ بجامعة زويل ومجموعته البحثية، وبحثا عن القضايا التنظيمية والقانوية المتعلقة بالأدوية العشبية والطبية بالسلامة الغذائية والصحة العامة للدكتور ناظم سيكورلجى بجامعة تركيا.
 
كما تتضمنت الجلسات بحث عن تحسين ذوبان ومعدل الإنطلاق عن طريق القطيرات النانومترية المستحلبة ذاتيًا للدكتور محروس عثمان وكيل كلية الصيدلة جامعة أسيوط، وبحثـًا عن تقليل القرح المعدية عن طريق البلورات التى تحدث نتيجة استخدام الأدوية المضادة للإلتهاب للدكتور عصمت زين الدين والدكتورة هبة ياسين جامعة طنطا، وبحثا عن نظام التعليم فى اليابان والمنح المقدمة للدارسين للدكتورة ناوكو فوكامى، وسوف يقدم الدكتور حسين الصباغ دراسة عن بعض الكليات الجديد فى الصيدلة.
 
كما قدم الدكتور محيى المزار بحثًا عن نظام توصيل الدواء وسرعة توصيله وهى تتواكب مع الاحتياجات المصرية، وقدم الدكتور إبراهيم طنطاوى بحثا فى التصميم والتطوير الدوائى لمقاومة السرطان ومضادات الملاريا، كما قدم الدكتور سمير عبد الجليل الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية بحثًا عن الفاعلية البيولوجية لمركبات الليمونويد من بعض النباتات.
 
وأضاف الدكتور هيثم بأن هذه الجلسات قام على تقديمها الدكتورة هدى دعبس نائب رئيس جامعة دمنهور سابقا، والدكتور علاء حي الله وكيل كلية الصيدلة جامعة دراية بالمينا، والدكتور فتح الله بلال عالم من علماء الصيدلة، والدكتورة أمل فتح الله مقلد الأستاذ بقسم الميكربيولوجى بطب المنوفية، والدكتور جمال عمران عميد صيدلة دمنهور، والدكتورة داليا حمدان وكيلة كلية الصيدلة بجامعة المنوفية، والدكتور محمد زايد نائب رئيس الجمعية المصرية للكيمياء التحليلية، والدكتور ماجد شرف أستاذ جامعى بأمريكا، والدكتور عاصم الشاذلى أستاذ عقاقير ووكيل كلية الصيدلة بالزقازيق.

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