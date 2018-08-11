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السبت، 11 أغسطس 2018 05:46 م
خالد صلاح
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3 صينيين بين 6 مصابين فى تفجير انتحارى جنوب غرب باكستان

السبت، 11 أغسطس 2018 05:38 م
3 صينيين بين 6 مصابين فى تفجير انتحارى جنوب غرب باكستان تفجير - أرشيفية
كويتا 2018 (أ ف ب)
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 استهدف تفجير انتحارى السبت، حافلة تقل مجموعة من المهندسين الصينيين فى جنوب غرب باكستان، ما أدى إلى جرح 6 أشخاص بينهم 3 صينين، وفق ما أفاد مسؤولون رسميون.

ووقع الاعتداء فى منطقة دالباندين على بعد 340 كيلومترا من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان خلال نقل مهندسين صينيين يعملون فى مشروع تعدين إلى المدينة.

وأفاد مسؤولون محليون وضباط شرطة لفرانس برس، أن سائق الحافلة وجنديين متطوعين يؤمنان الحراسة جرحوا فى الاعتداء بالإضافة إلى 3 صينيين.

وقال المسؤول فى الشرطة دوستين داشتى لفرانس برس، عبر الهاتف "المهاجم كان ينتظر فى شاحنة صغيرة إلى جانب الطريق وقام بتفجيرها عندما اقتربت الحافلة التى تقل المهندسين منه".

وأضاف أن جثة المهاجم الانتحارى تحولت أشلاء وشاحنته احترقت، وأكد سيف الله خايتران المسؤول فى الإدارة المحلية الهجوم وأضاف أن حالة جميع الجرحى مستقرة.

وقال إن المهندسين الصينيين يعملون فى مشروع ساينداك المشترك بين باكستان والصين لاستخراج الذهب والنحاس والفضة من منطقة قريبة من الحدود الإيرانية.

وأشار سائق الحافلة محمد إبراهيم لفرانس برس، من المستشفى أنه توقف فورا عندما لمح انفجارا أمامه وتمكن من تجنيب ركابه مزيدا من الإصابات.


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