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2.5 مليون رسالة وزعت عبر مكاتب هيئة البريد خلال إبريل الماضى

السبت، 11 أغسطس 2018 07:00 ص
2.5 مليون رسالة وزعت عبر مكاتب هيئة البريد خلال إبريل الماضى عصام الصغير - رئيس هيئة البريد
كتبت هبة السيد
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كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن عدد المراسلات البريدية خلال شهر إبريل وبلغت 2.460 مليون رسالة، فيما لم يسجل البريد السريع أو رسائل الفاكس البريدى أى رسائل.

تختص هيئة البريد بتوزيع الرسائل كما ترخص للغير نظير تحصيل الرسوم المقررة لكل نوع منها مقدما والتخليص يكون إما بالطوابع أو نقدا أو بآلات التخليص الموجودة فى مكاتب البريد.

وبلغ عدد مكاتب البريد الحكومية 3953 مكتب بريد حتى نهاية شهر إبريل الماضى، وبلغ عدد مكاتب البريد الأهلية 51 مكتبا، وعدد الوكالات البريدية 364 مكتبا.

وأظهرت البيانات، سداد 22 ألف رخصة سيارة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين عبر البريد، فيما لم يتم سداد قيمة رسوم أى رخص سيارات خلال شهر مارس، وألف رخصة خلال إبريل.

تأسس البريد المصرى عام 1865 ومنذ ذلك التاريخ استطاع البريد المصرى أن يعيد هيكلة خدماته بما يتناسب مع احتياجات المواطنين من جهة وبما يواكب التقدم السريع فى تكنولوجيا المعلومات من جهة أخرى، حيث قام البريد المصرى تحت إشراف وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية البنية الأساسية لقطاع البريد، وتطوير الخدمات خاصة المالية وذلك من خلال تحديث خدمة المعاشات وميكنة الحوالات البريدية، بالإضافة إلى تحويل مراكز البريد لمنافذ للخدمة المجتمعية، وتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية.

 ويحرص البريد المصرى على تحقيق أكبر قدر ممكن من الانتشار فى كافة ربوع الوطن حضراً وريفاً من خلال أكبر شبكة ممكنة من المكاتب البريدية والوكالات البريدية والخطوط الطوافة.

 


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