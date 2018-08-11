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وكيل أوقاف الأقصر يعتمد 49 ساحة لصلاة العيد.. تعرف عليها

السبت، 11 أغسطس 2018 11:26 ص
وكيل أوقاف الأقصر يعتمد 49 ساحة لصلاة العيد.. تعرف عليها وكيل الاوقاف بالاقصر
الأقصر - أحمد مرعى
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أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث اعتمد الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة 49 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى.

ومن جانبه، أوضح إسلام محمد الأزهرى المتحدث الإعلامى للمديرية - في بيان صحفي - أن أماكن وأسماء الساحات فى مدينة إسنا 15 ساحة وهى "ساحة مركز شباب الشغب، وساحة النور المحمدى بالدبابية، وساحة أبو فرغلى بالحميدات وساحة الرحمن بتوماس، وساحة السادة الأدارسة بالدير شرق، وساحة آل البيت بالحليلة، وساحة مركز شباب زرنيخ، وساحة المدينة المنورة بالمحلة، وساحة ملعب الشبان المسلمين بجوار خزان إسنا، وساحة بلال بن رباح بجوار شرطة نقطة المطاعنة بأصفون، وساحة شارع البحر بجزيرة النمسا، وساحة مسجد الحج النوبى بعزبة على بدر، وساحة السيدة زينب بحاجر كومير، وساحة بجوار السنترال القديم ببندر إسنا، وساحة السيدة بمنطقة المساوية بالنمسا".

كما توجد 7 ساحات فى مركز أرمنت هى "ساحة غرب كوبرى المحاميد بحرى، وساحة مركز شباب الرياينة، وساحة أمام مجلس مدينة أرمنت الوابورات، وساحة السوق بأرمنت الحيط، وساحة أمام كوبرى الرزيقات بحرى، وساحة مركز شباب المحاميد قبلى بنجع البحر، وساحة مركز شباب حاجر المحاميد قبلي".

وشملت الساحات فى بندر الأقصر 9 ساحات هى "ساحة مسجد سيدى أبو الحجاج، وساحة مسجد السيد يوسف بالكرنك، وساحة منشأة العمارى، وساحة الكرنك الجديدة، وساحة عبد الرحمن بن عوف بالكرنك، وساحة مسجد عمار بن ياسر بالكرنك القديم، وساحة أبو بكر الصديق بشارع التليفزيون أمام المستشفى الدولى، وساحة المسجد العتيق بالقباحى الغربى وساحة المستعمرة بالكرنك".

وتم تخصيص 4 ساحات فى مركز البياضية هى "ساحة جبانة البغدادى، وساحة آل البيت بالحبيل ومدافن الساحة الرضوانية بالبغدادى، وساحة أبو عربى بالحبيل"، و4 ساحات فى مركز الطود هى "ساحة مسجد نجع خميس بالطود، وساحة الجمعية الزراعية بنجع علوان، وساحة الملعب الخماسى بالعديسات قبلى، وساحة أولاد حسن بمنطقة المريس بالطود"، و3 ساحات بمركز الزينية وهى "مركز شباب المدامود، وساحة مركز شباب الزينية بحرى وساحة مسجد على عبد الحليم بالزينية قبلي"، و4 ساحات فى مركز القرنة هما "مسجد نجع الطارف بالقرنة، وساحة مركز شباب الأقالتة، وساحة مركز شباب البعيرات، ساحة نجع الجسر بالضبعية".

وأضاف الأزهرى، أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة أحدهما أساسي والآخر احتياطي تفادياً لأي ظروف طارئة، كما تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة ومدير الدعوة وعضو عن كل إدارة فرعية تتبع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة.

وتابع الأزهرى أن المديرية تنفذ 30 محاضرة بالمساجد الكبرى خلال العشر الأوائل من ذي الحجة لبيان فضل الحج وفقه الأضحية، كما تقوم المديرية حاليا بتوعية الحجاج المغادرين من مطار الأقصر بواقع 2 من الدعاة المتميزين في كل رحلة.

 

 

 


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