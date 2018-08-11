وفاة طفل وإصابة أسرته التنزانية بالملاريا الخبيثة فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

توفى طفل فى الخامسة عشر من عمره داخل مستشفى حميات أسوان، بعد إصابته بالملاريا الخبيثة، كما أصيب شقيقه الأصغر ووالده بالملاريا الخبيثة، بينما أصيبت والدته بالملاريا الحميدة وهم من أسرة تنزانية قادمة إلى أسوان.

وقال مصدر طبى بمستشفى الحميات بأسوان، إن الطفل المتوفى يدعى "عمر ياسر حسن" يبلغ من العمر 15 سنة، والمصابين بالملاريا الخبيثة هما شقيقه عمر ياسر حسن ست سنوات، ووالده ياسر حسم 52 سنة، ومقيمين بحى الصداقة الجديدة، كما تتم التحليل لزوجته وهى من تنزانيا وتبين سلبية الإصابة بالملاريا الخبيثة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الأسرة وصلت منذ أيام قليلة على متن الطائرة إلى القاهرة، ثم إلى أسوان فى منطقة الصداقة الجديدة شرق مدينه أسوان، وتوجه الأب بعد ذلك إلى مدينة الأقصر لإنهاء بعض الأعمال، وشعر يوم الثلاثاء الماضى بحاله من الإعياء منها ارتفاع درجه الحرارة ورعشة بالجسم وصداع، وتم احتجازه داخل إحدى المستشفيات مدينة الأقصر، وفى اليوم الثانى دخله أبنائه عمر ياسر، وعمرو ياسر إلى المستشفى الحميات بأسوان بنفس الإصابة، وبعد التحليل تبين إصابتهم بالمرض الخبيث، وتم التصريح بدفن جثه فى أسوان.