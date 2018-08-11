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وفاة خديجة عرفات شقيقة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات.. وفتح تنعيها

السبت، 11 أغسطس 2018 12:01 م
وفاة خديجة عرفات شقيقة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات.. وفتح تنعيها خديجة عرفات
كتب أحمد جمعة
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توفت صباح اليوم السبت خديجة عرفات شقيقة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، حيث كانت الشقيقة الوحيدة لياسر عرفات التى ما زالت على قيد الحياة حتى وافتها المنية اليوم.

 

ونعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح مفوضية التعبئة والتنظيم ببالغ اﻷ‌سى والحزن خديجة عرفات واصفة إياها بـ"عجوز الثورة".

 
وترأس الحاجة خديجة جمعية خيرية لتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني منذ قدومها إلى غزة، حيث أقامت فترة طويلة في غزة ثم خرجت للقاهرة للعلاج.
 
 
كانت المرحومة خديجة عرفات التي أطلق الناس عليها لقب "عجوز الثورة" استذكرت فى لقاء صحفى لها فى ذكرى استشهاد ياسر عرفات عام 2013 لحظات حياتها مع شقيقها الشهيد ياسر عرفات قائلة:" توفيت امى في بداية حياتنا وتركتنا أطفالا، ثم قام خالى بتولى تربيتنا وقام بالرحيل من القاهرة إلى القدس، حيث منازلنا وبيوتنا وأراضينا، ثم كبرنا وترعرعنا هناك بين أفراد العائلة وعائلة أبو السعود.
 
وتابعت " ومنذ ولادة ابو عمار كان يقارع الاحتلال، وحين كان عمره 4 أعوام  كان يأخذ أطفال الحارة ويجمعوا الحصى والحجارة من المسجد الأقصى ويسقطوها على رؤوس المصلين اليهود فى حائط المبكى، وما زال جميع أصدقائه يتذكر هذه اللحظات ".
 
والمرحومة خديجة هى كانت الشقيقة الوحيدة لياسر عرفات التي ما زالت على قيد الحياة.
 
 
 
 
 
 
 

 


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