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وزير الشباب الكويتى يؤكد ضرورة دعم الشباب واكتشاف طاقاتهم الابداعية

السبت، 11 أغسطس 2018 06:00 م
وزير الشباب الكويتى يؤكد ضرورة دعم الشباب واكتشاف طاقاتهم الابداعية محمد الجبرى وزير الاعلام الكويتى وزير الدولة لشؤون الشباب
كتب: هانى محمد
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أكد محمد الجبرى وزير الاعلام الكويتى وزير الدولة لشؤون الشباب، ضرورة دعم الكفاءات والكوادر الشبابية واكتشاف طاقاتهم الابداعية.

وقال الجبرى فى بيان صحفى بمناسبة اليوم العالمى للشباب "لا بد من إشراكهم فى تنمية البلاد والمستقبل وأن نتعاون معهم بتحديد اتجاهاتهم من خلال إبرازهم وتمكينهم فى مختلف المجالات".

وشدد على أهمية توجيه طاقات الشباب الإبداعية الى المواقع الصحيحة وإعطائهم فرصة لمعرفة ما هو أفضل لهم على المستوى العلمى والعملى بما يتماشى مع طموحات الدولة ومستقبلھا.

ولفت إلى أن الكویت حققت خلال السنوات الخمس الأخیرة قفزة نوعیة فى المؤشر العالمى للشباب مبينا ان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت يعد أكبر الداعمين للشباب.

وأفاد الجبرى، أن سمو الأمير الشيخ  صباح الأحمد دورا كبيرا باحتضان الشباب، مشيرا الى تبنى أمير البلاد انشاء وزارة الدولة لشؤون الشباب .

وأوضح، أنه ومنذ إصدار المرسوم السامى على انشاء الوزارة نعمل على ترجمة توجيهات الأمير فى شأن الدعم الشبابى واحتضان الطاقات المبدعة للوصول إلى مفهوم التضامن فى العمل من أجل تنمیة الشباب.

وقال: "أخذنا على عاتقنا مھمة تثمین وتقدیر الجهود المخلصة فى الارتقاء بالرعایة الشبابیة لتنمیة مواهبهم وصقل كفاءاتهم ببرامج وأنشطة متنوعة".

ودعا الجبرى الشباب لضرورة استثمار اى فرصة تقدمها الدولة لهم، خاصة، أن هناك جانبا مشرقا ومعطيات إيجابية موجودة أمامهم، من شأنها المساهمة فى تحقيق أهدافهم.

 


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