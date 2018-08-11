وزير الزراعة يفتتح موسم جنى القطن ببنى سويف.. والمحافظ: زراعة 10294 فدان

بنى سويف : هانى فتحى

افتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقه المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، موسم جنى القطن بالمحافظة.

وتفقد الوزير، أحد الحقول بقرية إهناسيا الخضراء مركز بنى سويف، حيث أثنى الوزير على محصول القطن بالحقل المزروع بقطن "جيزة 95" إكثار، والذى تم تربيته بمركز بحوث سدس، ويعمم بمحافظات شمال الصعيد (المنيا وبني سويف والفيوم).

من جانبه، صرح المحافظ المهندس شريف حبيب، أن هذا العام تم زراعة 10294 فدان قطن على مستوى المحافظة، مؤكدا على أن زراعة القطن تأتى فى مقدمة اهتمامات وأجندة أعمال الخطة التنموية بالمحافظة الخاصة بالتنمية الزراعية، مشيرا إلى بعض الخطوات الجادة فى هذا المجال مثل التطرق العملى للتصنيع الزراعى، من خلال خطة متكاملة تشترك فيها الجهات المختصة فى المجال، والعديد من شركاء التنمية والمجتمع المدنى، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف كافة المحاصيل والمنتجات الزراعية، التى تتميز بها المحافظة، وتمتلك فيها ميزات نسبية.

وتابع المحافظ حديثه قائلا: المحافظة بالفعل تسير بخطى عملية فى مشروع أكبر مدينة زراعية صناعية على مساحة 69 ألف فدان، والتى تقوم فى الأساس على التصنيع الزراعى، وتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة للمحاصيل، والذى ينعكس على إضافة العديد من العوائد الاقتصادية والاجتماعية، مثل زيادة تصدير المنتج الزراعى في الصورة النهائية، وجلب المزيد من العملات الصعبة، والدفع بالاقتصاد القومى، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل الحقيقية، فضلا عن تحقيق تنمية شاملة متكاملة مجتمعيا على كافة المستويات.

وبحث محافظ بني سويف مع وزير الزراعة، سبل وآليات تحقيق تنمية زراعية، والسعى إلى إحراز خطوات ملموسة مشتركة فى مجال التصنيع الزراعى، حيث أكد الوزير على أن الوزارة تدعم كافة الجهود المتميزة لتحقيق نقلة فى القطاع الزراعى على مستوى المحافظات، مثنيا على الجهود الملموسة لبني سويف في هذا المجال، مشيرا إلى تميز مركز بحوث سدس بتربية وإنتاج سلالات متميزة لبعض المحاصيل خاصة محصول القطن طويل التيلة.











