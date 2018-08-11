وزير الزراعة: تطوير مصانع الغزل والنسيج أصبح ضرورة ملحة بعد منافسة القطن المصري عالميا

الفيوم - رباب الجالي

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن تطوير مصانع الغزل والنسيج أصبح ضرورة ملحة، فى ظل منافسة القطن المصرى على المستوى العالمى.

جاء ذلك خلال إشارة البدء لافتتاح موسم جنى القطن بالفيوم، وزيارة أحد الحقول الاسترشادية للقطن بقرية منشاة رحمى بمركز إطسا، لمشاركة الفلاحين احتفالاتهم وفرحتهم ببدء موسم جنى المحصول، وكذلك الوقوف على حجم الإنتاج ومتابعة أعمال الجمع وتذليل العقبات التى تواجه الفلاحين عند تسويق المحصول.

بحضور حسن العبادى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والدكتور بسام عزام وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وكان تفقد وزير الزراعة ومحافظ الفيوم أحد حقول القطن، للتعرف على نوعية وحجم الإنتاج ومتابعة عمليات الجمع فى مركز تجميع قرية منشاة رحمى بمركز إطسا.