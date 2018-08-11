وزير الخارجية الإيرانى يتهم امريكا "بترهيب" تركيا

أ ف ب

دخل وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف على خط الخلاف المتفاقم بين تركيا والولايات المتحدة السبت، متهما واشنطن بـ"إدمان العقوبات والترهيب".

وقال ظريف في تغريدة على موقع "تويتر" إن "ابتهاج (الرئيس الأمريكى دونالد ترامب) بالتسبب بصعوبات اقتصادية لحليفته فى حلف شمال الأطلسى تركيا معيب".

وحذر من أنه "على الولايات المتحدة إعادة تأهيل نفسها من الإدمان على العقوبات والترهيب وإلا فسيتوحد العالم بأسره فى ما يتجاوز الإدانات الشفهية، لإجبارها على ذلك" ، وأضاف "وقفنا إلى جانب جيراننا فى السابق، وسنقوم بذلك مجددا الآن".

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم التركيين ، فى إطار الخلاف المرتبط باعتقال القس الأمريكى آندرو برانسون ومسائل أخرى.

وانعكست التوترات على الليرة التى تراجعت بنسبة 16 % مقابل الدولار مسجلة أدنى مستوى لها الجمعة في وقت قال ترامب عبر "تويتر" إن العملة التركية "تتراجع سريعا مقابل دولارنا القوى للغاية".

وعانت إيران كذلك من تراجع كبير في عملتها هذا العام، في انتكاسة تعود جزئيا لإعادة فرض العقوبات الأمريكية بعدما تخلى ترامب عن الاتفاق النووى الذى أبرم عام 2015 حيث خسر الريال قرابة نصف قيمته مقابل الدولار منذ ابريل.