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وزير التنمية المحلية يجتمع بـ 4 محافظين لبحث منظومة النظافة

السبت، 11 أغسطس 2018 12:14 م
وزير التنمية المحلية يجتمع بـ 4 محافظين لبحث منظومة النظافة اجتماع وزير التنمية المحلية
كتب أشرف عزوز
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بدأ منذ قليل بمقر وزارة التنمية المحلية، الاجتماع الثانى لبحث منظومة المخلفات والنظافة بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزارتى التنمية المحلية والبيئة والجهات المعنية بإعداد دراسة للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة ووضع تصور كامل بالتفاصيل وآليات المنظومة  .

ترأس الاجتماع  اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بحضور ٤ محافظين هم   (البحيرة والقليوبية وجنوب سيناء ودمياط وسكرتير عام الفيوم وسكرتير عام مطروح )، والقيادات المعنية بالوزارتين وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية والرقابة الإدارية  والجهات المعنية وعدد من المكاتب الاستشارية والشركات العاملة فى المجال.

ومن المقرر ان تستعرض كل محافظة الموقف الراهن والاحتياجات المطلوبة فى مراحل منظومة إدارة المخلفات الصلبة والآليات المقترحة لتطويرها فى الـ7 محافظات وفقاً لطبيعة كل منها، كما سيتم استعرض  الإجراءات التى يمكن اتخاذها لحل تلك المشكلة جذرياً بصورة عاجلة لتغيير الوضع الحالى بالمحافظات ورفع كفاءة المنظومة التى تتكون مراحلها فى الجمع والنقل والترحيل وإدارة وتشغيل والدفن الصحى الآمن، مع تطوير البنية التحتية والتشغيل والقيام ببعض الاجراءات لاستغلال الفرص الاستثمارية بالمنظومة بالتعاون مع الوزارات المعنية .

اجتماع وزير التنمية المحلية (1)
اجتماع وزير التنمية المحلية 

 

 
اجتماع وزير التنمية المحلية (3)
اجتماع وزير التنمية المحلية 
اجتماع وزير التنمية المحلية (2)
اجتماع وزير التنمية المحلية

 


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