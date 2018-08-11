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وزير الأوقاف: استضافة الملك سلمان لأسر الشهداء تقديرا لدور الجيش والشرطة

السبت، 11 أغسطس 2018 04:45 م
وزير الأوقاف: استضافة الملك سلمان لأسر الشهداء تقديرا لدور الجيش والشرطة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن استضافة المملكة لأسر الشهداء تقديرًا منه لما يبذله الجيش المصرى العظيم وشرطتنا الوطنية العظيمة فى دحر الإرهاب.
 
وقال الوزير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المملكة تقدر دور الشرطة والجيش فى كف شره عن المنطقة والعالم، وتأكيد على روابط الأخوة بين البلدين الشقيقين، وعلى أنهما فى خندق واحد لمواجهة قوى الشر والظلام
 
ووجهت وزارة الأوقاف المصرية، الشكر للمملكة العربية السعودية ولخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، على استضافته ألف حاج من أسر شهداء الجيش والشرطة.
 
وقال جابر طايع، المتحدث الرسمى باسم وزارة الاوقاف لـ"اليوم السابع"، إن مواقف جلالة الملك معروفة ومشهودة لدى الجميع، وتعد امتدادا لتاريخ ملوك المملكة وسنة وعرف لديهم.
 
وأضاف طايع، أن موقف جلالة الملك يعبر عن تطابق الرؤى المصرية السعودية حول مواجهة الإرهاب، موضحًا أن الوزير أوصى بعثة الوزارة للحج، بحسن التمثيل لدى بلد له مكانة كبيرة فى قلوبنا.
 
وأوضح طايع، أن وزارة الأوقاف تنسق لتحقيق أعلى مستوى فى نجاح بعثة الحج، حيث التقى الوزير ابنائه من الائمة من مرافقى البعثة ونبهم عليهم بطاعة السلطات السعودية وعدم التدخل فى شئون الغير، لافتا إلى أن الوزير يتابع أعمال البعثة والتنسيق مع الجانب السعودى انسجاما مع التوجه العام الإيجابى بين البلدين.

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