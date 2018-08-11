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وزارة الثقافة الأردنية: القوى الظلامية لن تسرق الفرح من أهالينا

السبت، 11 أغسطس 2018 09:08 م
وزارة الثقافة الأردنية: القوى الظلامية لن تسرق الفرح من أهالينا أهالى الأردن
(أ ش أ)
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أدانت وزارة الثقافة الأردنية، اليوم السبت، العمل الإجرامى الجبان الذى استهدف أمس دورية مشتركة لقوات الأمن العام والدرك فى مدينة الفحيص.

وقالت وزيرة الثقافة الأردنية بسمة النسور: "إن هذه القوى الظلامية التى تعرضت لمساحة مهمة من مساحات الخير والفرح فى أردننا، لن تسرق من عائلتنا الأردنية الفرح، بجهود زملاء الشهيد - رحمه الله تعالى - وجهود الأجهزة الأمنية، بقيادة الملك عبدالله الثاني، الذى يعلى من شعار الأمن والأمان لهذه الأرض ولهذا الشعب".

وقدمت النسور، للأسرة الأردنية كافة، ولأسرة الشهيد الرقيب الدركى على عدنان على قوقزة، شهيد الواجب، أصدق مشاعر العزاء وخالص الدعاء بأن يفيض الله عليه من واسع رحمته، ويلهمهم الصبر والسلوان.

وكان قد وقع مساء أمس حادث بانفجار مركبة تابعة لقوات الدرك الأردنى خارج منطقة مهرجان الفحيص، نجم عنه استشهاد الرقيب الدركى على قوقزة، وإصابة 6 آخرين من أفراد الدرك والأمن العام الأردنيين.

وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تم زرعها أسفل موقع اصطفاف الدورية المشتركة.

 


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