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السبت، 11 أغسطس 2018 09:09 ص
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ومساومته على إعادتها..

نيابة حلوان تطلب تحريات المباحث فى اتهام عاطل بسرقة متعلقات طبيب

السبت، 11 أغسطس 2018 09:00 ص
نيابة حلوان تطلب تحريات المباحث فى اتهام عاطل بسرقة متعلقات طبيب حجز - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تباشر نيابة حلوان الجزئية، تحقيقاتها مع  عاطل فى اتهامه بسرقة هواتف ومتعلقات طبيب، وصاحب مستشفى بحلوان، ومساومته على دفع 5 آلاف جنيه مقابل إعادتهم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة

تلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من "ا.م" 35 سنة، طبيب بشرى، وصاحب مستشفى خاصة، وأفاد باكتشافه سرقة 2 هاتف محمول ، و هاند فري ، ومجموعة من المفاتيح اثناء تواجده بالمستشفي ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

واشار انه وفى وقت لاحق ورد إليه اتصال هاتفي من احد الأشخاص وساومه على دفع مبلغ 5000 جنيه، مقابل إعادة المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11330لسنة 2018 أدارى حلوان.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة وتم بالتنسيق مع المبلغ مجاراة المتهم وتحديد مكان تسليم المبلغ المالي بمنطقة ركن فاروق بشارع كورنيش النيل، وتم إعداد الأكمنة بالمكان المتفق عليه أسفرت عن ضبط "م.ع" 25 سنة، عاطل، أثناء حضوره لاستلام المبلغ وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، ومساومة المجني عليه لإعادة المسروقات مقابل المبلغ المالى، وباستدعاء المجنى عليه تعرف علي المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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