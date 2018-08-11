ننشر الحركة الداخلية لمديرية أمن كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر اللواء فريد مصطفى، مديرأمن كفر الشيخ، حركة التنقلات الداخلية لإدارة البحث الجنائى بمراكز وأقسام الشرطة على مستوى المحافظة، شملت الحركة الإبقاء على العميد محمد الصاوى، وكيلًا لإدارة البحث الجنائى بالمديرية، والعقيد توفيق جاد، رئيسًا لفرع البحث الجنائى بالحامول، والعقيد أشرف النويشى، رئيسًا لقسم التحريات بإدارة البحث الجنائى.

كما تضمنت الحركة نقل العقيد أيمن بكرى، رئيس مباحث تأمين الطرق، رئيسًا لفرع البحث الجنائى بدسوق، والعقيد علاء سليم، مفتش فرع البحث الجنائى بدسوق، رئيسًا لمباحث تنفيذ الأحكام، والعقيد إسلام البدوى، رئيسًا لقسم الرقابة الجنائية، والعقيد وائل الأشوح، قسم المباحث الجنائية بالمديرية، والمقدم أحمد راشد، رئيس مباحث قسم الأسلحة غير المرخصة، إلى قسم المباحث الجنائية بالمديرية، والمقدم محمد صادق، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، إلى قسم المباحث الجنائية بالمديرية، والرائد محمد عبد العاطى، رئيسًا لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، والرائد أحمد زعلوك، فرع البحث الجنائى بدسوق.

‎كما شملت الحركة أيضًا الإبقاء على المقدم صلاح الذكير، رئيسًا لمباحث المرور، والمقدم هشام راشد، رئيسًا لمباحث الرياض، والمقدم عمرو علام، رئيسًا لمباحث مركز دسوق، والرائد رامى شرف الدين، رئيسًا لمباحث مركز كفر الشيخ، والرائد ضياء راشد، رئيسًا لمباحث قسم ثانٍ كفر الشيخ، والمقدم محمد دومة، رئيسًا لمباحث التموين، والرائد هشام السمادونى، رئيسًا لمباحث قسم دسوق، والرائد حمدى أبو رية، رئيسًا لمباحث مركز سيدى سالم، والرائد كمال المضنى، رئيسًا لمباحث مكافحة المخدرات، والرائد مصطفى منيسى، رئيسًا لمباحث المصنفات الفنية.

كما تضمنت الحركة نقل الرائد محمد إبراهيم قطاطو، رئيس مباحث بندر بيلا، رئيسًا لمباحث مركز شرطة بيلا، والرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، رئيسًا لمباحث مركز الحامول، والرائد سعد اللبيشي، رئيس مركز الحامول، رئيسًا لقسم أول كفر الشيخ، والرائد محمد سمير، رئيس مباحث قلين، لمباحث تأمين الطرق، والرائد عمرو الشراكي، رئيس مباحث رعاية الأحداث، رئيسًا لمباحث المرافق، والنقيب أحمد مصطفي خلف، معاون مباحث قسم ثاني كفر الشيخ، رئيسًا لمباحث رعاية الأحداث، والنقيب أحمد مصطفى عمر، وكيل مباحث المرور، معاونًا لقسم أول كفر الشيخ.

وتضمنت الحركة تعيين الرائد هيثم الهياتمي، رئيسًا لمباحث بندر بيلا، والنقيب أحمد أبو عريضة،رئيسًا لمباحث قلين،والنقيب أحمد البسيوني،رئيسًا لمباحث مركز فوة، والرائد أحمد حجازي،رئيسًا لمباحث مكافحة جرائم الآداب العامة.