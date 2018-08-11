video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 05:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ناسا تنشر صورا توضيحية لأول تجربة لملامسة مسبار لسطح الشمس

السبت، 11 أغسطس 2018 03:54 ص
ناسا تنشر صورا توضيحية لأول تجربة لملامسة مسبار لسطح الشمس المسبار فى الشكل المتوقع أن يكون عليه خلال دراسة غلاف الشمس
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
إضافة تعليق

أبرزت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، صورا توضيحية لما سوف يحدث لأول تجربة يقوم بها البشر لملامسة مسبار لسطح الشمس، عن طريق إرسال مسبار إلى مسافة قريبة من الشمس أكثر مما حققته أى مركبة فضائية أخرى، بحيث يمر عبر الهالة الشمسية متحملا الحرارة اللافحة فى الوقت الذى يدرس فيه الجزء الخارجى من الغلاف الجوى للشمس، والذى يتسبب فى حدوث الرياح الشمسية.

ومن المتوقع إطلاق باركر سولار بروب، وهى سفينة فضاء آلية بحجم سيارة صغيرة من قاعدة كيب كنافيرال بولاية فلوريدا، لتلك المهمة التى من المقرر أن تستمر 7 سنوات.

ومن المقرر أن تدخل المركبة الهالة الشمسية لتصبح، على بعد 6.1 كيلومتر من سطح الشمس وهى مسافة أقرب سبع مرات مما وصلت إليه أى مركبة فضاء أخرى.

وقالت نيكولا فوكس وهى من علماء المشروع فى مؤتمر صحفى يوم الجمعة "إرسال مسبار إلى مكان لم تصل إليه من قبل عمل طموح.

وإرساله إلى مثل هذه الأوضاع الصعبة أمر طموح للغاية". وكان مسبار يُطلق عليه اسم هيليوس 2 قد وصل فى عام 1976 إلى أقرب مسافة سابقة للشمس وهى 43 مليون كيلومتر .

 وتسبب الهالة الشمسية الرياح الشمسية التى تمثل تدفقا مستمرا لجزئيات مشحونة تتخلل النظام الشمسى، وتسبب الرياح الشمسية التى لا يمكن التكهن بها خللا فى الحقل المغناطيسى لكوكب الأرض ويمكن أن تدمر تكنولوجيا الاتصالات على الأرض. وتأمل ناسا فى أن تمكن النتائج العلماء من التكهن بالتغيرات فى البيئة الفضائية للأرض.

وأطلق على المسبار هذا الاسم نسبة إلى عالم الفيزياء الفلكية الأمريكى يوجين نيومان باركر ومن المتعين أن يتحمل الأوضاع الصعبة المتعلقة بالحرارة والاشعاع. وتم تزويد المسبار بدرع حرارية مصممة للحفاظ على استمرار عمل معداته فى درجة حرارة معقولة تبلغ 29 درجة مئوية حتى مع مواجهة المركبة درجات حرارة تصل إلى نحو 1370 درجة مئوية عند أقرب نقطة للشمس.

استعدادات ناسا لاطلاق الصاروخ
استعدادات ناسا لاطلاق الصاروخ

 

المسبار فى الشكل المتوقع أن يكون عليه خلال دراسة غلاف الشمس
المسبار فى الشكل المتوقع أن يكون عليه خلال دراسة غلاف الشمس

 

صاروخ ناسا يحمل بداخله المسبار
صاروخ ناسا يحمل بداخله المسبار

 

صاروخ يحمل مسبار ناسا
صاروخ يحمل مسبار ناسا

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "ناسا" تستعد لإطلاق مسبار فى الغلاف الجوى الحارق للشمس

ناسا

أخبار أمريكا

الفضاء

تجار ناسا

أول مسبار يصل للشمس

دراسة غلاف الشمس

سطح الشمس

البشر يصل للشمس




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة