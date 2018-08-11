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السبت، 11 أغسطس 2018 04:54 م
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منظمة الهجرة الدولية تعلن انقاذ 128 مهاجرا قرب الجزائر

السبت، 11 أغسطس 2018 04:34 م
منظمة الهجرة الدولية تعلن انقاذ 128 مهاجرا قرب الجزائر إنقاذ مهاجرين - أرشيفية
نيامى (أ ف ب)
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أعلنت منظمة الهجرة الدولية السبت، أن نحو 128 مهاجرا من غرب افريقيا بينهم نساء واطفال تم انقاذهم فى الصحراء قرب الجزائر وقد وصلوا منتصف الأسبوع إلى شمال النيجر.

وقالت المنظمة عبر موقع فيسبوك إن العملية التى تولتها بعثة للمنظمة أتاحت انقاذ "128 مهاجرا بينهم 8 نساء و14 طفلا فى صحراء أساماكا"، المنطقة النيجرية المتاخمة للجزائر من دون أن تذكر ما إذا كانت السلطات الجزائرية قد طردتهم.

وأضافت أن الناجين "وصلوا سيرا" و"تلقوا الإسعافات الأولية". وهم يتحدرون من 11 بلدا بينها نيجيريا وبنين وغينيا - كوناكرى وغينيا - بيساو وساحل العاج ومالى وجامبيا وليبيريا والكاميرون والسنغال.

وأوضحت المنظمة أن نحو 100 من هؤلاء استقبلوا الأربعاء، فى مركز أرليت للعبور فى شمال النيجر، لكن 6 منهم رفضوا المساعدة الأممية و"قرروا أن يجربوا حظهم مجددا فى الجزائر".


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