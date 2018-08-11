video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 12:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل رجل أمن أردنى فى انفجار عبوة ناسفة زرعت اسفل سيارة دورية

السبت، 11 أغسطس 2018 12:13 م
مقتل رجل أمن أردنى فى انفجار عبوة ناسفة زرعت اسفل سيارة دورية شرطة الاردن
أ ف ب
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية فى بيان السبت ، مقتل عنصر أمنى وإصابة 6 آخرين بجروح الجمعة فى انفجارعبوة ناسفة ، زرعت أسفل سيارة دورية أمنية مكلفة حماية مهرجان فنى سنوى غرب العاصمة عمان.

وقال البيان إن "انفجارا وقع مساء أمس (الجمعة) لدورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام فى منطقة الفحيص (12 كلم غرب عمان) ،  الأمر الذى أدى إلى استشهاد الرقيب علي عدنان قوقزة وإصابة 6 من أفراد الدورية".

وأوضح أن الجرحى هم "4 من قوات الدرك و2 من قوة الأمن العام"، من أفراد الدورية المكلفة حماية مهرجان الفحيص الفنى الذى يستضيف سنويا نجوم غناء عرب في منطقة تحمل الاسم نفسه وتبعد 12 كلم غرب عمان واختتم مساء الجمعة.

وأضاف أن "الفرق الأمنية المختصة قامت بالتحقيق وجمع كافة الأدلة المتوفرة من موقع الحادثة ، وخلصت بتحقيقها إلى أن الإنفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع".

وأوضح أن "التحقيقات أشارت إلى أن العبوة الناسفة تم زرعها قبل وصول الدورية للقيام بواجبها الاعتيادى ، فى الطوق الخارجى لموقع المهرجان" الذى اختتم الجمعة.

وأكد البيان أن "هذا العمل الجبان لن يزيد الأجهزة الأمنية إلا عزما وإصراراً على أداء واجبها المقدس ، فى الحفاظ على أعراض وأموال وأرواح المواطنين".

وتوعدت الوزارة في بيانها ب"ملاحقة الزمرة الجبانة الفاعلة والاقتصاص منها بشدة، شأنها شأن كل من حاول أو يحاول العبث بأمن الوطن".

وكانت وكالة الانباء الأردنية أشارت مساء الجمعة إلى "وفاة وإصابات بانفجار قنبلة غاز بمركبة في الفحيص" ، ونقلت عن مصدر امنى قوله إن "التحقيق مستمر من قبل الخبراء والفنيين للوقوف على أسباب الانفجار وسيتم إعلان النتائج حال ظهورها"..

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأردن يحذر من تأثير أزمة الأونروا المالية على اللاجئين الفلسطينيين

الأردن يدعو إلى "سد العجز المالى الخطير" فى الأونروا

عبوة ناسفة

الاردن

الفحيص




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة