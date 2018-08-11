مقتل رجل أمن أردنى فى انفجار عبوة ناسفة زرعت اسفل سيارة دورية

أ ف ب

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية فى بيان السبت ، مقتل عنصر أمنى وإصابة 6 آخرين بجروح الجمعة فى انفجارعبوة ناسفة ، زرعت أسفل سيارة دورية أمنية مكلفة حماية مهرجان فنى سنوى غرب العاصمة عمان.

وقال البيان إن "انفجارا وقع مساء أمس (الجمعة) لدورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام فى منطقة الفحيص (12 كلم غرب عمان) ، الأمر الذى أدى إلى استشهاد الرقيب علي عدنان قوقزة وإصابة 6 من أفراد الدورية".

وأوضح أن الجرحى هم "4 من قوات الدرك و2 من قوة الأمن العام"، من أفراد الدورية المكلفة حماية مهرجان الفحيص الفنى الذى يستضيف سنويا نجوم غناء عرب في منطقة تحمل الاسم نفسه وتبعد 12 كلم غرب عمان واختتم مساء الجمعة.

وأضاف أن "الفرق الأمنية المختصة قامت بالتحقيق وجمع كافة الأدلة المتوفرة من موقع الحادثة ، وخلصت بتحقيقها إلى أن الإنفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع".

وأوضح أن "التحقيقات أشارت إلى أن العبوة الناسفة تم زرعها قبل وصول الدورية للقيام بواجبها الاعتيادى ، فى الطوق الخارجى لموقع المهرجان" الذى اختتم الجمعة.

وأكد البيان أن "هذا العمل الجبان لن يزيد الأجهزة الأمنية إلا عزما وإصراراً على أداء واجبها المقدس ، فى الحفاظ على أعراض وأموال وأرواح المواطنين".

وتوعدت الوزارة في بيانها ب"ملاحقة الزمرة الجبانة الفاعلة والاقتصاص منها بشدة، شأنها شأن كل من حاول أو يحاول العبث بأمن الوطن".

وكانت وكالة الانباء الأردنية أشارت مساء الجمعة إلى "وفاة وإصابات بانفجار قنبلة غاز بمركبة في الفحيص" ، ونقلت عن مصدر امنى قوله إن "التحقيق مستمر من قبل الخبراء والفنيين للوقوف على أسباب الانفجار وسيتم إعلان النتائج حال ظهورها"..