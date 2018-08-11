مصرع 16 من قوات الأمن فى هجوم لطالبان شمال أفغانستان

كابول (أ ش أ)

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم السبت، عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة اثنين آخرين فى هجوم لمسلحى حركة طالبان على إقليم بجلان شمال البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن مصدر أمنى أفغانى قوله "إن اشتباكا اندلع بين قوات الأمن وعناصر طالبان فى منطقة أنجور باغ الليلة الماضية فى إقليم بجلان، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا، من بينهم اثنان من الجيش الأفغانى و7 من رجال الشرطة، فضلا عن إصابة اثنين، كما أسر المسلحون 3 آخرين".

وأكد عدد من شهود العيان وقوع الاشتباك، فيما لم تعلق ركة طالبان على هذه التقارير حتى الآن.