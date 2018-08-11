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مصرع نجار سقط من الطابق الثانى أثناء تركيب "دش" بالبحيرة

السبت، 11 أغسطس 2018 08:48 ص
مصرع نجار سقط من الطابق الثانى أثناء تركيب "دش" بالبحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة ـ جمال أبو الفضل ـ ناصر جودة
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لقى نجار فى العقد الثالث من العمر بمدينة دمنهور مصرعه جراء سقوطه من الدور الثانى أثناء تركيبه طبق دش أعلى سطح منزله بالعقار محل سكنه نتيجة اختلال توازنه.
 
كان اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة،  تلقى إخطارا من قسم شرطة دمنهور من مستشفى دمنهور العام بلاغا يفيد بوصول "محمود السعيد "  نجار ومقيم شبرا دائرة القسم جثة هامدة ادعاء سقوط من أعلى. 
 
بسؤال والده "السعيد" حداد ومقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام نجله بتركيب طبق دش أعلى سطح منزله بالطابق الثانى بالعقار محل سكنه اختل توازنه وسقط أرضاً وتوفـــى .
 
 
وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة.. أفاد بتقريره (وجود جرح تهتكى بفروة الرأس وكسر بضلوع الصدر من الناحية اليسرى نتيجة سقوط من أعلى) ولاتوجد شبهه جنائية فى الوفاة، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.
 
 
 

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