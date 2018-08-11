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السبت، 11 أغسطس 2018 09:10 ص
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مصرع شخص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بـ"صحراوى البحيرة"

السبت، 11 أغسطس 2018 09:10 ص
مصرع شخص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بـ"صحراوى البحيرة" حادث تصادم -ارشيفية
البحيرة جمال أبو الفضل وناصر جودة
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لقى شخص فى العقد الرابع من العمر مصرعه، جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 125 اتجاه الإسكندرية، دائرة مركز شرطة وادى النطرون .
 
تم إخطار اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بالحادث، بالانتقال والفحص والمعاينة تبين حدوث تصادم بين سيارة (ملاكى) قيادة " كرم .م.س." حاصل على بكالوريوس علوم ومقيم 6 أكتوبر جيزة، وسيارة (ملاكى ) قيادة " موسى .ع.م. " مدرس ومقيم الزاويه الحمراء القاهرة .
 
أثناء سير السياره الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القياده بيد قائدها، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية التى تسير أمامها بذات الاتجاه وانقلابها على جانب الطريق.
 
أسفر الحادث عن وفــاة قائد السيارة الأولى، وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد، تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.  
 
 
 

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