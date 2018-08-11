مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق الأربعين بقنا

قنا - هند المغربى

لقى شاب مصرعه، وأصيب 3 آخر ين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، بطريق "الأربعين" أبوتشت نجع حمادي. شمال محافظة قنا.

تلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بلاغا يفيد وقوع حادث انقلاب السيارة رقم 64416 ملاكى قنا بطريق "الأربعين" أبوتشت نجع حمادى، شمال محافظة قنا تم الدفع بسيارات الإسعاف وتبين أن الحادث اسفر عن مصرع محمد أحمد الطيب، 25 عاما، وإصابة كلا من سيد كمال الدين سيد، 35 عامًا، وحسام الدين ماهر أحمد، 32 عامًا، ومحمود محمد عبداللطيف، 30 عامًا.

تم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.