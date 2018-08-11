video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 04:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق الأربعين بقنا

السبت، 11 أغسطس 2018 03:58 م
مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق الأربعين بقنا انقلاب سياره - ارشيفية
قنا - هند المغربى
إضافة تعليق

لقى شاب مصرعه، وأصيب 3 آخر ين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، بطريق "الأربعين" أبوتشت نجع حمادي. شمال محافظة قنا.

 

تلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بلاغا يفيد وقوع حادث انقلاب السيارة رقم 64416 ملاكى قنا بطريق "الأربعين" أبوتشت نجع حمادى، شمال محافظة قنا تم الدفع بسيارات الإسعاف وتبين أن الحادث اسفر عن مصرع محمد أحمد الطيب، 25 عاما، وإصابة كلا من سيد كمال الدين سيد، 35 عامًا، وحسام الدين ماهر أحمد، 32 عامًا، ومحمود محمد عبداللطيف، 30 عامًا.

 

تم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع أمين شرطة صعقا بالكهرباء بنجع حمادي

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اسعاف قنا




لا تفوتك
ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة