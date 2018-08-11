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مسئول كويتى: 25 ألف قتيل و250 ألف جريح ضحايا حوادث المرور بالدول العربية سنويا

السبت، 11 أغسطس 2018 01:05 م
مسئول كويتى: 25 ألف قتيل و250 ألف جريح ضحايا حوادث المرور بالدول العربية سنويا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر
الكويت (أ ش أ)
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قال عضو المجلس الأعلى للمرور رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية الدكتور بدر المطر أن نحو 25 ألف قتيل و250 ألف جريح يسقطون فى أكثر من نصف مليون حادث مرورى سنويا فى الدول العربية.

وأوضح المطر - فى تصريح صحفى اليوم السبت، أن البيانات الرسمية أظهرت أن خسائر الحوادث المرورية فى الدول العربية تقدر بنحو 65 مليار دولار سنويا، وهو ما أدى إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من أن استمرار الوضع المروري الحالي في المنطقة العربية، سيؤدي إلى زيادة الوفيات والإصابات بنسبة 60%، عما هى عليه الآن مع حلول 2020.

وأضاف أن  48% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور فى العالم، تنحصر فى الفئة العمرية ما بين 15 إلى 44 عاما، لافتا إلى أن الكلفة الاقتصادية لحوادث المرور تشكل نسبة 1 إلى 3% من إجمالى الدخل القومى العالمى.

 

 


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