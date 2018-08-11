مدير أمن قنا يعتمد حركة تنقلات داخلية بعدد من أقسام الشرطة والمباحث

قنا- هند المغربى - وائل محمد

اعتمد اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، حركة تنقلات داخل عدد من اقسام الشرطة بالمحافظة، بكافة قطاعات إدارة البحث الجنائى بقطاع الشمال والجنوب فى إطار ضخ دماء جديدة تساهم فى الوصول لأداء أمنى على أكمل وجه.

وضمت الحركة تعيين العميد محمد عبدالوهاب الميداني، رئيسًا لقسم الأموال العامة، والمقدم محمد سيد الجمال، ضابطًا بقسم المباحث الجنائية، والعقيد هانى جبارة، وكيلًا لفرع البحث الجنائى بنجع حمادي، والرائد محمد إيهاب خلف الله، رئيسًا لمباحث قسم قنا، ومحمد مصطفى قناوي، وكيلًا لقسم التحريّات، و مؤمن جمال الدلال، معاون أول مباحث أبوتشت، ورامى القاضي، ضابطًا بمكافحة المخدرات، و محمود عفيفي، معاون أول البندر، و محمد الملقب، معاون أول قفط، ومحمد السنوسي، رئيسًا لمباحث مركز قنا، وبسام حمزة بالعمليات، ومصطفى تاج بالمصنفات، ومحمد محمود، بمباحث قوص، وأحمد محمود عصام، بمباحث نجع حمادي، وعبدالرحمن علاء بمباحث أبوتشت، وأحمد عبدالرحيم بمباحث بندر قنا، وباسم فكري، رئيسًا لمباحث نقادة، والإبقاء على حاتم حفني، رئيسًا لمباحث نجع حمادي، وجابر السمان، معاون أول مباحث نجع حمادي.

كما شملت الحركة تعيين أحمد السكران، رئيسًا لفرع البحث الجنائى بنجع حمادي، ووليد سعد الدويك، بمباحث التموين، وعبدالحميد مرسي، بفرع البحث الجنائى بنجع حمادي، ومحمد عبدالقادر، رئيسًا لمباحث الآداب، وأحمد صلاح كمال بمباحث نجع حمادي، ومصطفى القاضى بمباحث مركز قنا، وأحمد حسام عبدالرازق، برعاية الأحداث، وابراهيم صالح بمباحث أبوتشت، ومحمد عثمان، بمباحث أبوتشت، وحسن أبو زيد بتنفيذ الأحكام، وأحمد عزت رئيسًا لمباحث قوات الأمن، وعلاء الدسوقى بمباحث نجع حمادي، وعبدالرحمن هاشم، بتنفيذ الأحكام، واسلام أسامة بمباحث نجع حمادي، وكريم محسن بالمرور، وأحمد منصور الأحمر، بمباحث البندر، وأحمد جمال بمباحث الوقف، وعمرو المراغي، رئيسًا لمباحث قوص، ومحمد المراغى رئيسًا لقسم الرقابة الجنائية، ومحمد العراقى بمباحث فرشوط.

كما شملت الحركة تعيين عبدالله عبدالرازق، بمباحث نقادة، وحازم سالمان، معاون أول مباحث مركز قنا، ومحمد الأقرع بمباحث أبوتشت، وتامر زكي، رئيسًا لقسم التحريّات، وحمدى أبو القاسم، مفتشًا لمباحث المركز والبندر، وأيمن الروبي، رئيسًا لفرع البحث الجنائى بقوص، وهادى زكريا، وكيلًا لفرع البحث الجنائى بأبوتشت، ومحمد جمال، وكيلًا لفرع البحث الجنائى بقوص، ومحمد نصر سرحان، بفرع أبوتشت، ومحمد عبد الجبار، بفرع أبوتشت، وأحمد حشمت بالمخدرات، ومحمد محمود عبدالسلام، بمباحث نجع حمادي، وأدهم الغزالى بالترحيلات، وحازم عبدالسلام، رئيسًا لمباحث الوقف.