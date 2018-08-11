مدير أمن الشرقية يتفقد الخدمات بمحيط الكنائس

تفقد اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، منذ قليل، الحالة الأمنية والخدمات بمحيط الكنائس بعدد من مراكز المحافظة، حيث فاجأ مدير الأمن عددا من الخدمات بمحيط الكنائس، بمدينة الزقازيق، ومنيا القمح، ومشتول السوق،وشدد عليهم باليقظة وتوخى الحذر.
ويذكر أن الأجهزة الأمنية دعمت الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بأجهزة حديثة للكشف عن المواد المتفجرة والاستشعار بها عن بعد والتشويش عليها، والتوسع فى منظومة كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية وأجهزة التفتيش ذات التقنيات العالية، مع زيادة أعداد الكلاب البوليسية.
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