مدير أمن الشرقية يتفقد الخدمات بمحيط الكنائس

الشرقية- فتحية الديب

تفقد اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، منذ قليل، الحالة الأمنية والخدمات بمحيط الكنائس بعدد من مراكز المحافظة، حيث فاجأ مدير الأمن عددا من الخدمات بمحيط الكنائس، بمدينة الزقازيق، ومنيا القمح، ومشتول السوق،وشدد عليهم باليقظة وتوخى الحذر.