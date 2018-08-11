مدير أمن البحر الأحمر يعتمد حركة تنقلات الضباط الداخلية بالمديرية

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعتمد اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر، الحركة الداخلية لضباط المديرية التي شملت نقل بعض الضباط من أماكنهم لأماكن أخرى.

شملت الحركة بقاء العقيد عبد الله عباس رئيسًا لمباحث الآداب، ونقل الرائد شريف خليل مفتشًا لمباحث الجنوب، والعميد حاتم بدورة مديرًا لإدارة شرطة النجدة، والبقاء علي العقيد حسين عيطة رئيسًا لمباحث التموين، والعميد عادل حفني مأمور قسم تانى، والعميد عاطف عبد الحميد مأمورًا لقسم أول، والعقيد محمد فتح الله رئيس قسم شئون الافراد.

كما تضمنت الحركة المقدم علي سمير رئيس قسم شئون الظباط، والبقاء علي الرائد أسامة مهران رئيسًا لمباحث قسم أول الغردقة، والرائد إسلام مقبل رئيسًا لمباحث تان الغردقة.

وتولى الرائد مصطفي عكاشة رئيسًا لمباحث سفاجا، والعقيد سامح محيى رئيسًا لمباحث المرور، والمقدم سامح فوزي للمصنفات، والمقدم أحمد أنور الأموال العامة، والرائد محمود الغرباوي وكيلًا لمباحث الآداب، والرائد أحمد فخر رئيس مباحث قوات الامن، والرائد محمد صقر من مكتب الحكمدار لإدارة المرور، والرائد محمد الجنايني من قسم ثان الغردقة إلى مكتب الحكمدار، والرائد دكتور خالد نور من إدارة المرور لقسم الترحيلات.