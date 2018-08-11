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السبت، 11 أغسطس 2018 10:00 ص
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مديرية أمن الشرقية تعلن حركة التنقلات الداخلية

السبت، 11 أغسطس 2018 08:37 ص
مديرية أمن الشرقية تعلن حركة التنقلات الداخلية اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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أصدرت مديرية أمن الشرقية، صباح اليوم، حركة التنقلات الداخلية، والتى جاءت مستقرة فى إطار البحث الجنائى، وأقتصرت على تسكين الأماكن التى خلت من الضباط الذين تم نقلهم خارج المحافظة.
 
وشملت الحركة التجديد لكل من، الرائد حسين أبو فول، رئيس مباحث أول الزقازيق، والرائد عصام عتيق، رئيس مباحث ثاني الزقازيق، والرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث مركز الزقازيق، والرائد محمد درويش، رئيس مباحث أبوحماد، والرائد نبيل غيث، رئيس مباحث بلبيس، والرائد أحمد غازي، رئيس مباحث أول العاشر، والنقيب محمد عبد الغفار، رئيس مباحث قسم ثان العاشر من رمضان، والنقيب أحمد شاهين، رئيس مباحث ههيا، وتصعيد النقيب محمد فؤاد، رئيس مباحث مشتول السوق، رئيسا لمباحث منيا القمح، والنقيب أسامة نصر، رئيسا لمباحث الإبراهيمية، وتصعيد النقيب أحمد سليم، معاون مباحث الحسينية، رئيسا لمباحث صان الحجر، وتصعيد النقيب شادي الكفراوي، معاون مباحث مركز الزقازيق، رئيسا لمباحث مشتول السوق.

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