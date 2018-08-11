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محافظ كفر الشيخ يمنح شهادة " أمان "لأسرة الشاب المتوفى فى إيطاليا

السبت، 11 أغسطس 2018 08:52 م
محافظ كفر الشيخ يمنح شهادة " أمان "لأسرة الشاب المتوفى فى إيطاليا حسن رمضان الشاب المتوفى فى إيطاليا
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شيع الألاف من أهالي عزبة السولمة التابعة للوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء مركز مطوبس، جثمان حسن رمضان مخيمرشرف ،21 سنه،والذى توفى فى ظروف غامضة عقب احتجازه بسجن مدينة فيتيربوالإيطالية ، عقب وصول جثمانه لمطار القاهرة،عقب تدخل وزارة الخارجية، واتصالات محافظ كفر الشيخ ، ومتابعة نقل الجثمان .
 
وقرر اللواء السيد نصر ،محافظ كفر الشيخ، منح عايدة الشحات سليم ، 52 سنة، والدة "حسن مخيمر"، شهادة أمان المصريين مجانا، مع تكليف جميعه خيرية بإعادة تأهيل المنزل المتهالك.
 
جاء ذلك استجابة"، لـ " اليوم السابع " ، لنشرها تحقيقاً عن حالة الأسرة المتردية ،وإقامتها في منزل متهالك، بعنوان "صور.. والدة قتيل إيطاليا: لم يرتكب جرماً إلا أنه مصرى.. وأنتظر جثته بفارغ الصبر"، يوم الخميس، الموافق 2 أغسطس الجاري،وكان المسكن المتهالك أحد أسباب هجرة حسن مخيمر لإيطاليا ،وكانت عمره 15 سنة منذ 6 سنوات .
 
وقالت والدة  حسن مخيمير، إنها تطالب وزارة الخارجية بالتدخل لمعرفة حقيقية مقتل نجلها بالسجن الإيطالي ، لأنه قبل وفاته استنجد بها من تعرضه للتعذيب وبعدها انقطت اخباره في شهر رمضان الماضي ، كما  طالبت الخارجية المصرية والإيطالية ببيان رسمي عن سبب الوفاة ،طبقًا لتحقيق محايد ، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حق نجلها.
 
والدة حسن رمضان
والدة حسن رمضان

بعض أسرة واقارب المجني عليه
بعض أسرة واقارب المجني عليه

حسن رمضان بالمستشفى
حسن رمضان بالمستشفى

حسن رمضان فقيد مصر
حسن رمضان فقيد مصر
 

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