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محافظ كفر الشيخ: حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية وتفعيل مجموعات التقوية

السبت، 11 أغسطس 2018 08:00 ص
محافظ كفر الشيخ: حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية وتفعيل مجموعات التقوية اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان
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قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه قرر غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية، وتفعيل الضبطية القضائية، وتشكيل لجان فى المدن والقرى لتحديد مواقع الدروس الخصوصية، مؤكداً أنه طالب بحصرها لغلقها.
 
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أنه شدد على متابعة المدارس من اليوم الأول ومنع المعلمين من الخروج من المدارس إلا بعد نهاية اليوم، مؤكداً أن المدن والقرى ستشهد حملات لمحاربة الدروس الخصوصية، وأن هدفه الأول هذا العام انتظام العملية التعليمية بالمدارس.
 
 
وتابع محافظ كفر الشيخ: "لن يكون هناك دروسا خصوصية بمحافظة كفر الشيخ، وحاسبونى عن هذا الكلام إذا لم يتحقق"، مشيراً إلى أنه شدد على تفعيل مجموعات التقوية.
 
 
 

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