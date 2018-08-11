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محافظ بنى سويف يناقش مع وزير الزراعة أدوات وآليات تطوير قطاع الزراعة

السبت، 11 أغسطس 2018 11:16 ص
محافظ بنى سويف يناقش مع وزير الزراعة أدوات وآليات تطوير قطاع الزراعة محافظ بنى سويف يستقبل وزير الزراعة
بنى سويف: هانى فتحى
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استقبل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراض، في مستهل زيارته للمحافظة صباح اليوم السبت، وذلك في حضور اللواء عصام العلقامي رفعت السكرتير العام للمحافظة، واللواء خميس أبو الفضل والمهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، والمهندس مصطفى راشد مدير عام مديرية الزراعة ونقيب الزراعيين بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم المحافظ والوزير بافتتاح موسم جنى القطن بالمحافظة لعام 2018، وذلك بأحد الحقول الزراعية بقرية أهناسيا الخضراء، مركز بني سويف، ضمن زيارات وزير الزراعة لمحافظات شمال الصعيد في هذا الصدد.

وخلال اللقاء بحث المحافظ المهندس شريف حبيب، مع وزير الزارعة أدوات وآليات الدفع بقطاع الزراعة، خاصة وأن بني سويف من المحافظات الزراعية في المقام الأول.

وأكد المحافظ أن المحافظة لديها خطة طموحة لتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة والتي تشمل النهوض ببعض الأنواع التي تتمتع بها المحافظة مثل النبتات الطبية والعطرية وتحقيق أعلى سلسلة قيمة مضافة، والقمح كمحصول استراتيجي حيوي، وكذا القطن لاسيما وأن بني سويف من المحافظات المتميزة في محصول القطن، مطالبا بأهمية السعي الجاد نحو تعظيم العائد من هذه الزراعة من خلال تصنيع القطن وتحقيق أعلى سلسلة  قيمة مضافة.

 

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