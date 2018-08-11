محافظ المنيا يعزى البابا تواضروس فى وفاة الأنبا أرسانيوس

كتب فريق المحافظات

أرسل عصام البديوى محافظ المنيا اليوم برقية عزاء لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى وفاة الأنبا أرسانيوس مطران إيبارشية المنيا وأبوقرقاص.

قال عصام البديوى فى برقيته: "نشاطركم الأحزان فى وفاة الأنبا أرسانيوس مطران إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، عزائى لقداستكم ولشعب الأقباط الأرثوذكس فى مصر ومحافظة المنيا".

وكان المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلن اليوم وفاة الأنبا أرسانيوس مطران إيبارشية المنيا وأبوقرقاص فى ساعة مبكرة من صباح اليوم.