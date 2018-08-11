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محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروع "شارع مصر" بالمحافظة

السبت، 11 أغسطس 2018 11:08 ص
محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروع "شارع مصر" بالمحافظة جانب من اجتماع المحافظ
القليوبية إبراهيم سالم
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عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع شارع مصر الذى تقوم المحافظة بإنشائه بهدف خلق فرص عمل للشباب، ويهدف الاجتماع إلى تذليل العقبات التى تؤخر تنفيذ المشروع.

ووجه محافظ القليوبية مسئولى الرى والكهرباء والغاز وشركة المياه والصرف الصحي بسرعة تقديم مقايسة بالأعمال المطلوبة منهم خلال يومين، وتكلف السيدة رئيس مدينة بنها بمتابعة المشروع وإزالة كل ما يعوق تنفيذه، وعمل دراسة مرورية للمنطقة بالكامل لتحديد أماكن الانتظار.

وشدد المحافظ، على ضرورة تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن بشرط عدم حجب رؤية النيل عن أعين المواطنين، مشيراً إلى أنه بعد اكتمال المشروع سيتم توفير فرص عمل للشباب وسيكون متنفساً لأهالي مدينة بنها وأبناء المحافظة.

وجاء الاجتماع بحضور رئيس مدينة بنها ومديرى مديريات الرى والطرق ومركز معلومات الشبكات الأرضية ومسئولى شركة الكهرباء والمياه والغاز وإدارة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة.

 

 

 

 

 


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